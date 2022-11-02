Beyaz Saray: FED'in eylemleri enflasyonu düşürmeye yardımcı oldu

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, FED'in eylemlerinin ülkedeki enflasyonun düşürülmesine yardım ettiğini açıkladı.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında ABD Merkez Bankası'nın (FED) politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak, 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkarmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

FED'in bağımsız bir kuruluş olduğunu ve bu bağımsızlığa saygı duyduklarını belirten Jean-Pierre, "FED'in eylemleri enflasyonun düşürülmesine yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

Ülkede mortgage oranlarının artmasıyla talebin yavaşlayıp arzın artması gerektiğini belirten Jean-Pierre, bunun da emlak piyasasındaki enflasyonun düşmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Jean-Pierre, şu anda daha istikrarlı bir ekonomi dönemine geçiş sürecinde olduklarını öne sürerek, enflasyonun düşürülmesinin bunun en önemli parçası olduğunu belirtti. (AA)

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FED politika faizini son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarttı