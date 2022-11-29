Beyaz Saray: Biden hükümeti Çin'deki protestoları yakından izliyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin'deki gösteriler hakkında bilgilendirildiğini ve ABD'li yetkililerin "bunu yakından izleyeceklerini" söyledi.

Kirby "Çin Halk Cumhuriyeti'nin sıfır Covid stratejisiyle bu virüsü kontrol altına alabilmesinin çok zor olacağını düşünüyoruz" dedi ve aşı oranlarının artırılması gibi önlemlerin daha "kullanışlı" olacağını sözlerine ekledi.

Kirby, “Uzun zamandır burada, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın her yerinde herkesin barışçıl protesto hakkı olduğunu söyledik. Buna Çin Halk Cumhuriyeti de dahildir” dedi.

Çin'de geçtiğimiz günlerde Şanghay gibi büyük kentlerin bazı mahallelerinde ağır karantina önlemlerine karşı protestolar gerçekleşmişti. Protestoları takiben Çin hükümeti, sıfır Covid stratejisinde bazı küçük değişiklikler duyurdu. Bu kapsamda enfekte kişilerin olduğu konutlara erişimi engellemek için bariyerler kurulmayacağı açıklandı.