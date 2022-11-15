Beyaz Saray: ABD ve Rusya Ankara'da iletişim kanallarının açık tutulması için görüştü

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile CIA Direktörü William Burns'ün Ankara'da açık iletişim kanallarının korunması için bir araya geldiğini söyledi.

Bloomberg'e demeç veren Kirby, "Görüşme, ülkelerimizin güvenliğiyle ilgili konularda Rusya'yla olan iletişim kanallarının açık tutulması için yapıldı" dedi.

Kirby, Ankara'daki görüşmenin yalnızca farklı düzeylerde kurulan iletişim kanalları için olduğunu kaydetti.

Burns ve Narışkin, dün Ankara'da bir araya gelmişti. CNN televizyonu, tarafların tutuklu ABD vatandaşlarının durumunu ve nükleer riskleri konuşmak için buluştuğunu belirtmişti.