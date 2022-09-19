Beyaz Futbol'da Hakan Şükür'e destek: 'Devletin kendi sorunu arkadaş' 

Türk futbolu ve Galatasaray’ın efsane isimlerinden Fatih Terim’in hayatını konu alan “Terim” belgeseli, dijital medya platformu Netflix’te bu hafta yayına girdi. Belgeselin yankıları sürerken Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol programında Sinan Engin ve Ertem Şener, belgeselde Hakan Şükür ve Arif Erdem’in yer almamasını eleştirdi.

'Devletin kendi sorunu arkadaş'

“Bazı şeylere takılmam. Ben o futbolcuların gollerini ve yaptıklarını belgeselde verirdim” diyen Sinan Engin, “Hakan Şükür ve Arif Erdem goller atmış, tarihi başarılar elde etmişler adları bile geçmiyor. Şu an ne yapmış, neredeymiş, firardaymış bunlar beni ilgilendirmiyor. Bu devletin kendi sorunu arkadaş. Ben burada söylüyorum.

'Bu adam goller atmış'

Bu adam goller atmış, tarihe adını yazdırmış. Adı olmalıydı bence. Yarın bir gün Türkiye’ye gelecek hesabını da verecek. Herkes veriyor hesabını. O da gelsin versin. Fatih Terim veya belgeseli yapanlar herhalde tepki alırız diye kullanmadılar. Dediğim gibi bunları ve bu çocukların yaptıklarını yok edemezsin. O da gelecek eğer varsa suçu yargılanacak veya cezasını çekecek. Ben futbol adamıyım arkadaş beni ilgilendirmiyor başka ne yaptığı” dedi.

'Tarihe geçti'

Programın sunucusu Ertem Şener ise ”Hakan Şükür’ün futbolculuk döneminde attığı goller bence de verilmeli. Hertha Berlin, Leeds United maçı ve daha birçok maç Hakan Şükür’ün tarihe geçtiği maçlar. Futbolculuk dönemindeki Hakan Şükür silinemez” dedi.

Şükür, Gülen Cemaati mensubu olarak bilinirken, AKP'den de milletvekilliği yapmıştı. Şükür hakkında Cemaat davası kapsamında yakalama kararı da bulunuyor.

