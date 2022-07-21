Beyaz eşya satışları yüzde 8 düştü

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) yılın ilk yarısına ilişkin iç pazardaki satış ve ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, beyaz eşya iç satışları haziran ayında altı ana ürün grubunda yüzde 2 düşüşle 760 bin adede geriledi. Beyaz eşya iç satışları 2022 Ocak-Haziran aralığında ise yüzde 8 düşüşle 4,3 milyon adede indi.

İhracata bakıldığında ise, haziranda altı ana ürün grubundaki ihracatın yüzde 6 düşüşle 2.1 milyon adede gerilediği görüldü. Beyaz eşya ihracatı 2022 Ocak-Haziran döneminde yüzde 1 artışla 12,9 milyon adede çıktı.