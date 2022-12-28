Beton mikseri köprüden uçtu: Yaralılar var

Kocaeli’de beton mikseri köprüden uçarken 3 yaralının olduğu belirtildi. 

Haber Merkezi

﻿Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde otomobille çarpışan beton mikseri, demir bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten aşağıya uçtu. 

Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.