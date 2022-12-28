Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde otomobille çarpışan beton mikseri, demir bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten aşağıya uçtu.
Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
soL - Çorum
Beton mikseri köprüden uçtu: Yaralılar var
Kocaeli’de beton mikseri köprüden uçarken 3 yaralının olduğu belirtildi.
Haber Merkezi
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde otomobille çarpışan beton mikseri, demir bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten aşağıya uçtu.
Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.