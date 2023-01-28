Beştepe'den Barzani paylaşımı: Arapçası Kürdistan, Türkçesi Bölgesel Yönetim

26 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldi.

Yapılan görüşmeyi Neçirvan Barzani kendi sosyal medya hesabından "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek her zaman için bir zevktir. Bugün Ankara'da gerçekleşen verimli bir görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Irak ve Türkiye arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldık" şeklinde duyurdu.

Buluşma aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarında da duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı'nın Arapça sosyal medya hesabında Neçirvan Barzani için "Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı" ifadesi kullanılırken Türkçe hesabından yapılan paylaşımda "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi" ifadesine yer verildi.