Beştaş: Tahliyede AKP ve MHP'ye yakın olanlara öncelik mi veriliyor?

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Rusya’nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'da mahsur kalan Türkiye vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, “Tahliye edilenlerin hangi kategoriye göre tahliye edildiğini merak ediyoruz. AKP ve MHP’ye yakın olanlara öncelik mi veriliyor” diye sordu.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Beştaş, konuya dair şunları söyledi:

"Bugün olduğu gibi ne üretimde ne ekonomide ne öngörü ne tedbir ne de maharet var. Trajikomik bir durum ama savaşı Türkiye nasıl karşıladı? Erdoğan Afrika'da savaşı karşıladı, Dışişleri Bakanı Kazakistan’da karşıladı. Dünya alem savaşı konuşurken ülkede bile değillerdi. Bu konuda ‘bilmiyoruz’ demeleri mümkün değil, bu büyük bir basiretsizlik örneğidir.

Yine Türkiyeli öğrencileri zamanında tahliye etmek konusunda hiçbir şey yapmadılar. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bizi de diğer bütün parti gruplarını da her gün onlarca öğrenci arayıp yaşam haklarının tehdit altında olduğunu, açlıkla baş başa olduklarını söylüyorlar. Tahliye edilenlerin de hangi kategoriye göre tahliye edildiğini merak ediyoruz. Acaba orada da bir VIP usulü mü uygulandı? AKP ve MHP’ye yakın olanlara öncelik mi veriliyor? Bu konuda kamuoyunda çok ciddi bir iddia var, tartışılıyor. Biz bunu Meclis'ten soruyoruz; bir yerlerden VIP listesi gönderilmedi mi? Ne kadar kişi tahliye edildi? Bunun yanıtını bir an önce istiyoruz. Kamuoyuna açıklamak gibi bir sorumlulukları var."