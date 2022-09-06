Beştaş: HDP’nin kimseyle bakanlık pazarlığına girmediği nettir

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “HDP’nin kimseyle bakanlık pazarlığına girmediği ve açıkladığı ilkeleri dışında bir yaklaşımı olmadığı nettir” dedi. Beştaş "Eğer ortak aday gibi bir niyet yoksa ve ‘biz 6’lı masa olarak kimsenin desteğini istemiyoruz’ denilecekse HDP’liler de kendi yollarını çizerler" diye belirtti.

Beştaş, HDP’ye bakanlık verilmesi tartışmaları ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Danış Beştaş’ın açıklaması şöyle:

“HDP’nin kimseyle bakanlık pazarlığına girmediği ve açıkladığı ilkeleri dışında bir yaklaşımı olmadığı nettir. Buna rağmen, yapay tartışmalarla ve çirkin bir üslupla HDP’lileri aşağılamaya çalışanlardan, toplumu nasıl kucaklayıp ülkeyi nasıl yöneteceklerini de duymak isteriz.

HDP de her parti kadar meşrudur, halkın desteğini almayı başarırsa devleti yönetebilecek kapasitededir, buna hakkı da vardır. Ama muhalif görünümlü sorumsuz milliyetçilerden toplumu birleştirici, demokrat, emekten ve özgürlükten yana bir politika beklenemeyeceğine göre kendilerinin de ortak adayın kabinesinde kesinlikle yer almayacaklarını öngörebiliriz. Zaten kendileri de ‘ilkeli’ davranırlarsa HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuğuna oturmayı kabul etmeyeceklerdir. Bu durumda anlaşılıyor ki, ortak adayın kim olacağıyla beraber, kimlerin kabinede olacağı da önemlidir.

'HDP'de çare tükenmez'

Eğer ortak aday gibi bir niyet yoksa ve ‘biz 6’lı masa olarak kimsenin desteğini istemiyoruz’ denilecekse HDP’liler de kendi yollarını çizerler. HDP'de çare tükenmez, merak etmeyin. Herkes lafının önünü arkasını ölçüp, siyasetçi sorumluluğuyla konuşsa daha hayırlı olur. Biz değişimden yanayız derken sakın yanlış anlaşılmasın. Kötü milliyetçilerin yerine iyi milliyetçilerin gelmesi değildir, değişim. Otoriter faşizmin yerine demokrasinin inşasından söz ediyoruz. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz ve mutlaka kazanacağız.”