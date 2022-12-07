'Beşli Çeteye yakın medya Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemeye çalışıyor'

Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığı hakkında bazı anket şirketlerini yanıltıcı vermekle suçlarken, muhalefetin “5’li çete” dediği şirketlere yakın medyanın adaylığı engellemeye çalıştığını savundu.

Mollaveisoğlu yazısında şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu’nun adaylık meselesi tartışılıyor... Bu tartışmayı -samimiyetle yapanların dışında- ağırlıklı olarak Saray medyası körüklüyor. Bazı anket şirketleri de özellikle yanıltıcı bilgi veriyor.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığını engellemeye yönelik “5’li çete” iddiaları var. Bana gelen bilgiler, CHP liderine yönelik olumsuz algı yönetimini, daha çok bu oluşumun medya grubundaki hâkim isimleri yaptırıyor.

Zaten Saray’a diğer dördünden daha yakın olan bu grubun patronu; pvc pencere sistemleri, enerji, inşaat, boru işlerinden sonra medyaya soyundu... İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığından bu yana Erdoğan’a en yakın isim...

Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın diye özel olarak uğraşıyor..."