Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nde öğrenciler beslenemiyor

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik bölümünde öğrenciler barınma sorununun yanısıra beslenme sorunuyla da karşı karşıya kaldı.

YÖK’ün aldığı yüzde 25 ila yüzde 40 arasında derslerin çevrimiçi yapılmasına yönelik kararın ardından, Rektörlük kararı ile Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nde yüzde 90’ı aşkın oranda çevrimiçi ders dayatıldı ve laboratuvar dersleri iptal edildi.

Bu dönem içerisinde taşınan fakültede yemekhane açılmadı. Fakülte yönetiminin yüz yüze derslerinin oranının az olmasını bahane göstererek 1. Sınıfların yemekhane kullanımına izni vermediği öğrenildi.

Okul başlamadan derslerin büyük kısmının yüz yüze olacağı söylenmesine rağmen, bölümde derslerin büyük çoğunluğu çevrimiçi olarak sürdürülüyor.

Yurt ve ev olanağı sağlanmayan öğrenciler barınma sorunuyla karşı karşıya bırakıldı. Fakülte yönetimi etüt merkezi ve yemekhane yapacağının teminatını vermesine rağmen ne internet hizmeti, ne kütüphanede öğrencilerin çalışma olanağı sağlandı. Yemekhane de hizmete sunulmadı.