Besim Tibuk: Mustafa Kemal ABD mandası istiyordu, ABD kabul etmedi

Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk, katıldığı bir programda 'Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin kuruluş sürecinde manda istediğini' iddia etti. Tibuk, Atatürk için "ABD mandasını istiyordu" ifadelerini kullandı.

Tibuk, 'Kanal Serbesti' isimli Youtube kanalında "1. Dünya Savaşı'ndan sonra kafası çalışan birçok aydın manda istiyordu. Buna Mustafa Kemal de dahil. Bunu iftira olarak değerlendirecekler ama bütün aydınlar ülke parçalanmasın diye manda istiyordu" dedi.

Manda fikrinden sonra vazgeçildiğini ifade eden Tibuk, "Amerika kabul etmedi. Çünkü Avrupa'dan bıkmış. Versay'da kazık yemiş" diye konuştu.