Beşiktaş'taki 24 Nisan anmasına Valilik yasağı

24 Nisan Anma Platformu, 24 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda bir anma toplantısı yapmak için başvuruda bulunmuştu.

Öte yandan anma İstanbul Valiliği tarafından “uygun görülmediği" gerekçesiyle yasaklandı.

2010 yılından başlayarak 2019 yılına kadar düzenlenen anmalar herhangi bir engelle karşılaşmamıştı.

2010 yılından bu yana yapılan anma toplantıları pandemi nedeniyle 2020 ve 2021'de yapılmamıştı. İlk olarak Taksim Meydanı'nda yapılan toplantılar daha sonra Tünel Meydanı'nda, son olarak da Şişhane Meydanı'nda yapılmıştı.