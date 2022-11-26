Beşiktaş'ta yoldan geçen yurttaşları bıçaklayan saldırganlar gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Beşiktaş'ta önünü kestikleri kişilerden zorla para almaya çalıştıkları ve karşı çıkan kişileri bıçakla yaraladıkları belirtilen 5 saldırgan gözaltına alındı.

Sinanpaşa Mahallesi'nde 3 Kasım'da yoldan geçen biri kadın 5 kişiden zorla para almaya çalışan şahısların olduğu bilgisi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma sonucunda 2'si kadın 5 saldırgan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlar, serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlıların kasten yaralama, mala zarar verme, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık gibi suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi.

Saldırganlara para vermedikleri için bıçakla yaralanan 5 kişinin de hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri bildirildi. (AA)