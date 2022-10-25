Beşiktaş'ta gündem istifa: Valerien Ismael'den ilk açıklama geldi

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Ligde oynadığı son 6 maçtan sadece 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlı ekipte uzun süredir tartışma konusu olan teknik direktör Valerien Ismael, taraftarlar tarafından şiddetli bir şekilde istifaya davet edildi.

Yeni Hatay Stadyumu'nda maç sonu otobüse binerken deplasmana giden Beşiktaşlı taraftarlar tarafından yuhalanıp istifaya davet edilen Valerien Ismael'e, sosyal medya üzerinden de istifa çağrısı yapılıyor.

Valerien Ismael'den 'istifa' tezahüratlarına yanıt

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hatayspor karşısında alınan yenilgi için, "Çok üzgünüz. Üzgün olmaktan da öte şok içerisindeyiz" yorumunda bulundu. Ismael, kendisine yönelik "istifa" tezahüratlarına ilişkin ise, "Taraftar olsam ben de bugün son derece kızgın ve sinirli olurdum. Bugün her eleştiriyi kabul etmemiz gerekiyor. Ben kabul ediyorum" dedi.