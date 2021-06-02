Beşiktaş'ta 'farklı' bir muhtarlık: Örgütlü mahalle, dayanışan sokaklar

Beşiktaş Cihannüma Mahallesi’nde bu pazar yapılacak muhtarlık seçiminin heyecanı var. Cihannüma Dayanışması’nın adayı Veli Uğur için hazırlanan tanıtım videosunda verilen demeçlerde dayanışma vurgusu öne çıkıyor.

Kendisiyle yapılan söyleşide seçime girme amacını Veli Uğur şu sözlerle ifade ediyor:

“Dayanışma büyütür diyorlar. Biz de Cihannüma Dayanışması olarak birlikte çalışma olanaklarımızı güçlendirip daha örgütlü bir mahalle yaratmak, çabuk çözümler üretmek için örgütlenmek gerektiğini düşünüyoruz.” Uğur dayanışmanın kolektif özünün altını çizmekten geri durmuyor, “Muhtar da seçilsek bu memlekette bireysel olarak yapabileceğimiz fazla bir şey yok. O yüzden örgütlülük ve dayanışma çok önemli. Bu süreçte kolektif çalışmanın, dayanışmanın büyümesi gerekiyor. Biz seçimi kazansak da kazanamasak da bu dayanışma sürecek.”

Seçimle ilgili görüşü alınan Cihannüma sakinleri Uğur’un dayanışma kavramını öne çıkarmasını, sokak sokak dolaşıp mahallelinin sorunlarıyla ilgilenmesini ve kütüphane oluşturma fikrini benimsediklerini dile getiriyorlar.