Beşiktaş'ta bir yolcunun öldüğü İETT kazası sonrası sürücüye istenen ceza belli oldu

Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsünün bariyere çarpması sonucu 31 yaşındaki yolcu Sevgi Yamaç Yalçın hayatını kaybetmesine, Munür Bozkurt'un ise yaralanmasına neden olan şoför hakkındaki soruşturma tamamlandı, istenen ceza belli oldu.

Asli kusurlu olduğu ve herhangi bir kusur atfedilebilecek kişinin bulunmadığı vurgulanarak şoför Baki Tatlı hakkında "Taksirle ölüme ve yaralama neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

İddianame kabul edilirse, Baki Tatlı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.