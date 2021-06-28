Beşiktaş'lı futbolcudan Taylan Antalyalı'ya destek

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'nın, LGBT haklarını temsil eden renkler ve "Gururla destekliyorum" yazısı içeren tişörtüyle görüntülenmesi gündeme oturdu.

Havuz medyası yazarlarından Milli Takım'a bir daha alınmaması çağrıları gelirken, Antalyalı'ya çok sayıda destek mesajı gelmeye devam ediyor.

Beşiktaş'lı futbolcu Umut Nayır da Twitter'dan destek mesajı yayımladı.

Nayır 'Ben zaten Milli takım kadrosuna çağrılmamıştım' notunu Antalyalı'nın fotosuyla birlikte paylaştı.

Ben zaten Milli takım kadrosuna çağrılmamıştım 😅❤️🌈 pic.twitter.com/ryOQpCEXj9 — M.Umut Nayir (@UmtNayr) June 28, 2021

GS TV sunucusu Serbay Şenkal'dan Taylan Antalyalı'ya destek: Onunla gurur duyuyorum

GS TV'de 'Günaydın Galatasaray Ailesi' programının sunucusu Serbay Şenkal, Antalyalı'nın giydiği tişört üzerinden hedef gösterilmesine tepki gösterdi. Emre Bol ve Turgay Demir'i eleştiren Şenkal, "Bir Galatasaray taraftarı olarak onunla gurur duyuyorum cesaretinden dolayı" dedi.