Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen açıkladı

Beşiktaş, 'Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş' diyerek yeni teknik direktörünü duyurdu.

Haber Merkezi

Şenol Güneş resmen yeniden Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü görevine getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş" denildi.