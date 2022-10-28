Şenol Güneş resmen yeniden Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü görevine getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş" denildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen açıkladı
Beşiktaş, 'Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş' diyerek yeni teknik direktörünü duyurdu.
Haber Merkezi
Şenol Güneş resmen yeniden Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü görevine getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş" denildi.