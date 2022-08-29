Beşiktaş taraftarından Gülşen'in hukuksuz yere tutuklanmasına protesto

Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanan Beşiktaş-Sivasspor maçında, şarkıcı Gülşen'in hukuksuz yere tutuklanması protesto edildi.

Fenerbahçe taraftarlarının ardından Beşiktaş taraftarları da "Türkiye laiktir laik kalacak" diye tezahürat yaparken, taraftarlar aynı zamanda Gülşen'in şarkısı ve İzmir Marşı'nı da söyledi.