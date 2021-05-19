Beşiktaş taraftarına polis müdahalesi

İnönü Stadı'na giden yolda bir araya gelen Beşiktaş taraftarlarının önü polis ve TOMA'lar tarafından kesildi. Beşiktaşlı taraftarlar "Sık bakalım, biber gazı sık bakalım" sloganlarıyla polis barikatının önünde bekliyor.#SampiyonBesiktas pic.twitter.com/6n6SabOOw0