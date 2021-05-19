Beşiktaş taraftarına polis müdahalesi

Vodafone Park'taki şampiyonluk kutlamalarına dahil olmak isteyen Beşiktaşlı taraftarlar Akaretler'de toplandı. Stada yürümek isteyen taraftarlara polis müdahale etti. Taraftarlar polise 'Sık bakalım' sloganı attı.
Müdahale sonrası taraftarlarla polis arasında arbede yaşandı.
İnönü Stadı'na giden yolda bir araya gelen Beşiktaş taraftarlarının önü polis ve TOMA'lar tarafından kesildi. Beşiktaşlı taraftarlar "Sık bakalım, biber gazı sık bakalım" sloganlarıyla polis barikatının önünde bekliyor.#SampiyonBesiktas pic.twitter.com/6n6SabOOw0— Hergele Postası #0 (@HergelePostasi) May 19, 2021