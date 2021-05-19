Beşiktaş taraftarına polis müdahalesi

Şampiyonluk kutlamaları için stada yürümek isteyen Beşiktaşlı taraftarlara polis müdahale etti.

Haber Merkezi

Vodafone Park'taki şampiyonluk kutlamalarına dahil olmak isteyen Beşiktaşlı taraftarlar Akaretler'de toplandı. Stada yürümek isteyen taraftarlara polis müdahale etti. Taraftarlar polise 'Sık bakalım' sloganı attı.

Müdahale sonrası taraftarlarla polis arasında arbede yaşandı.

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Beşiktaş'tan şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili açıklama