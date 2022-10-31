Beşiktaş taraftarı yandaş medya çıldırttı

Beşiktaş taraftarının Ümraniyespor maçında İzmir Marşı'nı söyleyemesini yeniakit.com.tr 'Stadı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı! Onlar 'yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' dediler' başlığı ile haber yaptı.

Beşiktaş'ın kendi sahası 'Vodafone Park'ta Ümraniyespor mücadele ettiği karşılaşmada stattan bir anda İzmir Marşı okunmaya başlandı.

Yeniakit ise taraftarın davranışını ayıplayarak "Stadı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı! Onlar 'yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' dediler" başlığını attı. Haber, Beşiktaş taraftarı tarafından tepki ile karşılandı.

Beşiktaş İnönü Stadı olarak bilinen 'Vodafone Park'ın yapımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından desteklenmiş ve tamamlanması hızlandırılmıştı.