Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta 2 Ekim Pazar günü oynanacak derbi maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Süper Lig'de diğer müsabakaların hakemleri:
Kayserispor - Trabzonspor
Ümit Öztürk
Adana Demirspor - Galatasaray
Halil Umut Meler
Kasımpaşa - Gaziantep FK
Zorbay Küçük
MKE Ankaragücü - Başakşehir
Arda Kardeşler
Sivasspor - Hatayspor
Erkan Özdamar
Alanyaspor - Giresunspor
Tugay Kaan Numanoğlu
Konyaspor - HangiKredi Ümraniyespor
Mustafa Kürşad Filiz
VavaCars Fatih Karagümrük - İstanbulspor
Ali Şansalan