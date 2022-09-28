Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Haber Merkezi

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta 2 Ekim Pazar günü oynanacak derbi maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Süper Lig'de diğer müsabakaların hakemleri:

Kayserispor - Trabzonspor 

Ümit Öztürk

Adana Demirspor - Galatasaray

Halil Umut Meler

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Zorbay Küçük

MKE Ankaragücü - Başakşehir

Arda Kardeşler

Sivasspor - Hatayspor

Erkan Özdamar

Alanyaspor - Giresunspor

Tugay Kaan Numanoğlu

Konyaspor - HangiKredi Ümraniyespor

Mustafa Kürşad Filiz

VavaCars Fatih Karagümrük - İstanbulspor

Ali Şansalan