Beşar Esad yemin ederek görevine başladı

Suriye lideri Beşar Esad, oyların yüzde 95,1'iyle mutlak çoğunluğunu alarak bir kez daha Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmişti.

Esad, gazeteciler ve siyasi parti liderlerinin katıldığı törende başkanlık yemini etti.

Sputnik'te yer alan habere göre Esad, "Sömürgeciler ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, halkların haklarını savunma konusundaki kararlılığınızı ve ulusal bağımsızlığınızı gösterdiniz. İlk aşamalarda düşmanların hedefi, terörizm korkusu üzerinden Suriyelilerin ülkesini satacak birer paralı askerlere dönüştürülmesiydi. Kendisini aldatan ve vatanın düşüşüne ve devletin çöküşüne dair bahse giren herkese, vatanın bağrına geri dönme çağrımı yineliyorum" dedi.

Suriye'de devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından ülke çapında kutlamalar yapılmıştı.