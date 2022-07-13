Beş kentin anket sonucu açıklandı: AKP oylarında yüzde 10'un üzerinde erime

ORC adlı araştırma şirketinin 5 kentte yaptığı anket sonucuna göre AKP oylarında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Bu düşüşe karşın AKP beş kentin 4'ünde birinci parti olmayı da sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta bir önceki seçimde yüzde 58,5 oy oranına ulaşan AKP, ORC'nin seçim anketine göre yüzde 43'e geriledi. Kentte CHP'nin oy oranı yüzde 5'in üzerinde artarak yüzde 15'e çıkarken, ankete göre İYİP ise oy oranını yüzde 9'un üzerinde artırarak yüzde 18,9 oldu.

Elazığ'da AKP'nin oy oranı bir önceki seçimde aldığı yüzde 54'ten, yapılan ankete göre yüzde 41,7'ye geriledi. Bu kentte de en yüksek artış önceki seçime göre yüzde 9,8'lik yükselişşe İYİP'te gerçekleşti ve İYİP'in oy oranı yüzde 17'ye çıktı.

Ankete göre AKP bir önceki seçimde yüzde 36,2'lik oydan yüzde 9,1'lik bir erime yaşayarak Hatay'da ikinci parti konumuna geriledi. Ankete göre CHP kentte birinci parti konumunda.

Ankete göre AKP Zonguldak'ta bir önceki seçime göre yaklaşık yüzde 11'lik bir kayıp yaşayarak yüzde 35,3'e geriledi. Anket sonucuna göre kentte AKP ile CHP arasında yüzde 2'lik bir fark bulunuyor.

AKP'nin bir diğer büyük oy kaybı yaşadığı kentin Sivas olduğu da ankete yansıyan bir diğer veri oldu. Buna göre kentte AKP bir önceki seçime göre tam yüzde 15,2'lik bir kayıp yaşıyor. Bir önceki seçimde yüzde 54,7 oy oranına ulaşan AKP'nin oyunun yüzde 39'lara gerilediği ifade ediliyor.