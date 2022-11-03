Beş ilde operasyon: 14’ü infaz koruma memuru, 22 gözaltı

Karabük, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Konya’da yapılan operasyonlarda hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu madde sağladığı tespit edilen 14 infaz koruma memuru ile birlikte toplam 22 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 3 koğuşta yapılan aramalarda, 558 uyuşturucu hap, 97,96 gram Hint keneviri tohumu, 2 görüntülü MP3 çalar, 5 hafıza kartı, 5 ucu sivriltilmiş şiş, 34 parça kırık vaziyette hap, 2 uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparat, 3 kurusıkı silah ve daha önce kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda hap kapsülleri ele geçirildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki sorguları ile hakkında gözaltı kararı olan ama bulunamayan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. (AA)