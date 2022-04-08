Berlin’deki Sovyet Savaş Anıtı’na saldırı

Almanya’nın başkenti Berlin’de Treptower Parkı’nda yer alan Sovyet Savaş Anıtı’na kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Önceki gece gerçekleştiği tespit edilen saldırıda “Putin=Stalin”, “Ukrayna’nın kanı Rusların elinde”, “Tüm Rusları Bucha’daki insanlar gibi öldürün”, “Rus kültürü Ukrayna çocuklarını öldürdü”, “Tüm Ruslara ölüm” gibi sloganların parkın çeşitli noktalarına yazıldığı görüldü.

Berlin kuşatmasında ölen 80 bin Sovyet askerinin 7 bini anısına 1949’da inşa edilen Treptower Park’taki Sovyet Savaş Anıtı Kızıl Ordu askerlerini minnet duygularıyla anmak isteyen ziyaretçilerin uğrak noktalarından bir tanesi. Alman Demokratik Cumhuriyeti sınırlarında kalan bu anıt mezarlık, diğer Sovyet anıtlarının Batı Almanya sınırları içerisinde kalması sebebiyle uzun yıllar merkezi Zafer Günü kutlamalarının yapıldığı bir nokta oldu. Anıtın yalnızca Zafer Günü’nde veya belirli günlerde değil, sürekli olarak polis tarafından gözetim altında tutulduğu biliniyor.

“Antifaşist Birliği/Nazi Rejimi Tarafından Kovuşturmaya Uğramışlar Birliği (VVN-BdA) tarafından yapılan açıklamada "Anıt, II. Dünya Savaşı’nda ölen Sovyetler Birliği’nin bütün cumhuriyetlerinden Kızıl Ordu askerleri için bir anıt mezarlıktır. Bu olay son olarak Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlatmış olduğu saldırı savaşı ile yürütülen tarihsel çarpıtmanın tehlikeli bir örneğidir." denildi.

Rus hükümetinin II. Dünya Savaşı’ndaki kurbanların hatırasını ve Sovyet vatandaşlarının direnişini tekelleştirme ve güncel savaş için yararlanma girişiminin reddedilmesi gerektiği belirtilen açıklamada "Hayatını kaybeden askerler için bir mezarlık olan Berlin’deki Sovyet anıtlarında, Ukrayna ve Rusya’dan gelenler de dahil olmak üzere 15 farklı milletten askerler yan yana gömülü bir halde duruyor.” denildi.