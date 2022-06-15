Berlin’de kuryelerden protesto eylemi

Lieferando İşçi Kolektifi'nin çağrısıyla Berlin'de Lieferando HUB'ın önünde yapılan eyleme ilgi yüksekti.

Eylemde Almanya’ya öğrenci olarak geldiğini ve eğitimini sürdürürken bir yandan kurye olarak çalıştığını belirten bir konuşmacı, konuşmasında “Önceden üstlerimden korkardım. Ancak şirket bize 'siz bu şirketin belkemiğisiniz' diyor. Evet öyleyiz. Çünkü onların bütün pis işlerini biz yapıyoruz.” dedi.

İşçilerin mücadelesi enflasyon oranını dikkate alacak şekilde zam yapılması, şirketin artan benzin fiyatlarını dikkate alarak maddi katkıda bulunması, şirket tarafından ekipman sağlanması, tehlikeli çalışma koşullarınını iyileştirmeye yönelik adımlar atılması gibi talepleri kapsıyor.