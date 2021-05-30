Berlin'de Küba ablukasına karşı bisikletli eylem

ABD’nin yıllardır Küba’ya uyguladığı ekonomik ve siyasi ablukanın son bulması için yapılan çağrı ve uluslararası dayanışma etkinliklerin bir yenisi dün Berlin’de gerçekleşti.

Unblock Cuba! (Küba’nın üzerindeki ablukayı kaldır!) sloganıyla 2019 yılından beri düzenlenen ve Almanya’da DKP (Alman Komünist Partisi), KPD (Almanya Komünist Partisi), SDAJ (Sosyalist Alman İşçi Gençliği), Sol Parti, Küba Dostluk Derneği ve birçok gazete, dergi ve örgütün destek olduğu çalışmanın taleplerini yinelediği etkinlikte yüzlerce Küba dostu, bisikletleriyle Berlin’de dört saat boyunca sloganlarıyla, şarkılar ve konuşmalarla Küba Büyükelçiliği önünden Brandenburg Kapısı yanındaki ABD Büyükelçiliği önüne geldiler.

Kürsüden yapılan açıklamalarda Küba’nın 61 yıldır maruz kaldığı ekonomik ve siyasi ablukanın tarihin en uzun süreli ablukası olduğu ve bunun uluslararası kamuoyunda ayıp örtmek istercesine ambargo olarak adlandırıldığı dile getirildi.

Küba ablukasının önceki ABD Başkanı Donald Trump yönetimi döneminde daha da sertleştiği, Avrupa Birliği’nin Küba’nın üzerindeki ABD ablukasını tanımamaya yönelik siyasi hamlelerine rağmen, sermayenin ABD yaptırımlarından duyduğu korku nedeniyle her yıl milyarlarca avroluk abluka delme cezasını ödedikleri vurgulandı.

Yakında gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler tam katılımlı oturumunda muhtemelen ABD, İsrail ve ABD’nin baskısına boyun eğen birkaç ülke dışında tüm üye ülkelerin ablukanın kaldırılması yönünde oy kullanacağının, artık bu insanlık utancının son bulması gerektiğinin altı çizildi.

Berlin'in tarihi Brandenburg Kapısı önünde Die Linke (Sol Parti) Milletvekili Sevim Dağdelen yaptığı konuşmada, bütün ekonomik ve siyasi yaptırımlara rağmen, Küba halkının büyük bir özveriyle Küba sosyalizmini ayakta tutmak için çaba harcadığını, Küba’nın geldiği noktanın inanılmaz olduğunu vurguladı.

ABD'nin mevcut Başkanı Joe Biden yönetiminin Küba’yı "terörizme karşı mücadelede işbirliği yapmayan ülkeler" listesine alma kararlılığını eleştiren Dağdelen, Demokrat Parti seçmeninin ve Küba halkının beklentilerine yanıt vermeyecek şekilde ablukanın yumuşatılmasının Biden’ın öncelikli yapılacaklar listesinde yer almadığını vurguladı.

Gelişmiş kapitalist devletlerin sınıfta kaldığı Covid-19 pandemisinde yapılan tüm siyasi baskılara ve ekonomik ablukaya rağmen, Küba’nın kendi aşısını geliştirdiğinin ve sadece birkaç gün içinde nüfusun neredeyse yüzde 10’unu aşılamayı başardığının altını çizen Dağdelen, konuşmasının sonunda Avrupa çapında yapılan bu çalışmanın çok değerli olduğunu dile getirerek kamuoyu baskısının arttırılarak devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

Mitingde ABD’nin Latin Amerika halklarından elini çekmesi çağrısı yinelendi.