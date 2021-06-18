Berkin Elvan davasında karar günü

Haziran Direnişi'nde polisin hedef alarak gaz fişeğiyle vurması sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin davadan bugün karar çıkması bekleniyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi bir de açıklama yapıldı.

'Sanık, Berkin Elvan'ın katilidir'

Duruşmaya sanık Van'dan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme başkanı "Heyet değişikliği oldu ancak dosyayı inceledik, adil bir yargılama yapmaktan başka amacımız yok" dedi. Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında bir değişiklik olmadığını söyledi.

Ailenin avukatlarından Çiğdem Akbulut "Bu dosyada verilen karar, çocuk ölümlerinin önüne geçebilir. Zorla bulduğumuz görüntüler ile sanığın fotoğrafı karşılaştırıldığında kuvvetle muhtemel sanığın olduğu belirtildi. Sanığın telefonunun sinyali olay yerinden geliyordu. Sanık tüm gün telefonda mesajlaşıp, konuşurken olay anında veri akışı duruyor" diye konuştu.

Avukat Deniz Özen de "Sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyeyim. Sanık, Berkin Elvan'ın katilidir. Dosyadaki deliller bunu doğruluyor" dedi.

Ne olmuştu?

Elvan Ailesi'nin avukatları 25 Haziran 2013’te polislerle ilgili "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yapılan suçlamayı "zor yetkisine ilişkin sınırın aşılması" olarak değiştirerek kabul etmiş ve ardından soruşturma başlatılmıştı.

20 Aralık 2016'da tamamlanan soruşturmadan sonra iddianamede "şüpheli" olarak yer alan polis memuru Fatih Dalgalı'nın "olası kasıtla adam öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Duruşmalarda sanık polis görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia ederken 23 Ocak 2019 tarihinde dosyaya ulaşan bilirkişi raporunda, Berkin Elvan'ın sanık polis tarafından yapılan atış neticesinde yaralandığı "kuvvetle muhtemel" olarak değerlendirilmiş ancak sanık polisin tutuklanması talebi reddedilmişti.

Ardından mahlemenin istediği bilirkişi raporunda Berkin Elvan'ın "yasadışı eylemlerde bulunan gösterici grubun olduğu alanda bulunarak kendi güvenliği ile ilgili gerekli özeni göstermediği" gerekçesiyle "tali kusurlu olduğu" öne sürülmüştü.

9 Aralık 2020 tarihli duruşmada, mütelaa açıklanması beklenirken davaya başından beri bakan mahkeme başkanı, HSK kararıyla Yargıtay'a atandı. Davaya daha sonra "Gezi vandallıktır" diyen hakim atandı. 29 Ocak'taki 19. duruşmada, savcının esas hakkındaki mütalaası okundu. Mütalaada polis Fatih Dalgalı'nın savunmasına, soruşturma ve dava aşamasında dosyaya giren bilirkişi raporlarına yer verildi. Savcı bunların olayı aydınlatmaya yeterli olduğunu savunarak soruşturmanın derinleştirilmesine gerek olmadığını belirtti.

Savcı, sanık polis Fatih Dalgalı'nın "bilinçli taksir" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsini istedi.