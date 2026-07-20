Berhan Şimşek hakkında ‘kadına şiddet nedeniyle’ uzaklaştırma kararı

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan yardımcısı olarak görevlendirdiği Berhan Şimşek hakkında, birlikte yaşadığı Özlem Şanver’in başvurusu üzerine uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

BirGün’ün haberine göre, Özlem Şanver, Nisan ayında psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirterek 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruma talebinde bulundu.

Mahkeme iki aylık koruma tedbiri kararı verdi

Başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, Berhan Şimşek hakkında iki ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

Mahkeme, 29 Haziran tarihli ek kararında ise Özlem Şanver’in şiddete maruz kalma tehlikesinin devam ettiği kanaatine vararak koruma tedbirlerinin iki ay daha uzatılmasına hükmetti.

Zorlama hapsi başvurusunda yeni karar

Dosyada yer alan bir diğer gelişme ise tedbir kararlarının ihlal edildiği gerekçesiyle yapılan zorlama hapsi başvurusu oldu.

Özlem Şanver’in bu yöndeki başvurusu ilk derece mahkemesi tarafından reddedildi.

İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi ise ilk derece mahkemesinin ret kararını kaldırdı.

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