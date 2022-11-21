Bergama'daki kadın cinayetinde bir gözaltı

İzmir'in Bergama ilçesinde 28 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu, cinayetle ilgili Z.S. gözaltına alındı.

Turabey Mahallesi'nde ikamet eden Özlem Camgöz, dün tarladan dönen anne ve babası tarafından evde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özlem Camgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı tarafından şüpheli ölüm raporu hazırlanan kadının cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili Z.S.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin, ilk ifadesinde birçok kadın katili gibi "kıskançlık" gerekçesiyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. AA'nın haberine göre Z.S.'nin Özlem Camgöz ile aralarında "önceden gönül ilişkisi olduğunu, bir süredir görüşmediklerini, olay günü evine gittiğini, kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığını" anlattığı öğrenildi.

Z.S'nin, ifadesinde Camgöz'ü boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf ettiği de belirtildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cenaze toprağa verildi

Özlem Camgöz'ün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alınarak Bergama Turabey Mahallesi'ndeki taziye evine getirilmesinin ardından Katrancı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Özlem Camgöz'ün bir çocuğunun olduğu öğrenildi.