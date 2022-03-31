Beren Saat: 'Köprülere, yollara bak' denildi, öğrenciler derslere aç giriyor

Ankara'da düzenlenen “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı”nda, Beren Saat ve Kenan Doğulu'ya 'iklim elçisi' plaketi verildi.

Beren Saat’in törende yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Ülkede, eğitim ve sanatın geldiği noktaya ve kadın cinayetlerine vurgu yapan Saat, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik. Fakat sonrasında ‘kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor’ diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ‘köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor’ cevabını aldık.

'Üniversiteler saygınlığını yitirdi'

Basında, sanatta sansüre isyan ettiğimizde ‘yüzümüzü hep Batı’ya döndük şimdi birazcık da Doğu’ya bakalım’ denildi. O günlerde harekete geçebilecek pek çok kişi göz yumduğu için bugün ülkemizin en değerli üniversiteleri saygınlığını yitiriyor.

'Öğrenciler derslere aç giriyor'

Öğrenciler derslerine karınlarını doyuramadan giriyor. Türkiye teknolojide, bilişimde dünyanın gerisinde kalıyor ve kadın cinayetlerinde her yıl yüzlerce kadının yaşam hakkı elinden alınıyor."

'Müzik yasağı kaldırılsın'

Kenan Doğulu da iklim krizinin çarpıcı etkilerinin her geçen gün daha sert hissedildiğine ve sınırları aşan küresel bir boyuta ulaştığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Tüm bu karanlık tabloya rağmen ben yine de her zaman umudun var olduğuna inanıyorum. Bugün burada iklim ve ekonomi otoritelerinin bir araya getirip, ekosistemi koruyarak kalkınmanın yollarını arayan bu organizasyon da umudumuzu yeşerten önemli adımlardan biri. Zirve Yürütme Kurulu ile Ankara Kent Konseyinin bizimle paylaştığı bu ödül, omuzlarımızdaki sorumluluğu artırırken, dünya ile paylaştığımız sorunun çözüm ortağı olmak adına mutluluk verici. Küreselleşen iklim krizinde tüm otoritelerle birlikte bizlerin de atabileceği birçok adımın var olduğu bilinciyle diliyorum ki bireysel davranış değişikliklerinin çarpıcı toplumsal sonuçlar yaratabileceğine inanalım. Anadolu, tüm gezegenle beraber doğası, ormanları, nehirleri, bitkileri, biyoçeşitliliği ve iklimi ile şarkıların, türkülerin, müziğin, sanatın ve tüm insanların ilham kaynağı olmaya devam etsin."

Plaketini aldıktan sonra kürsüye geri dönen Kenan Doğulu, müzik emekçilerini zor durumda bıraktığını belirterek, yetkililerden gece saat 00.00'da bitmek zorunda kalan müzik yasağının kaldırılmasını da istedi.