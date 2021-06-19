Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e silahlı saldırı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Dizdariye Mahallesi'nde çocuklarını görmeye giden şarkıcı Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı.

DHA'nın haberine göre, motosikletle gelen 2 kişi Karademir'in araca defalarca ateş açtı. Karademir bacağından yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyanlar olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı.

Olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.