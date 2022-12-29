Berber ve kuaförlerin haftada bir gün kapalı kalması kuralı yine ertelendi

Ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde alınan karar 1 Temmuz 2023’e ertelendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde daha önce alınan kararın 1 Ekim 2022’de uygulanması planlanmıştı. Valilikler ile meslek kuruluşları arasındaki istişare süreçleri için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle bu kararın yürürlük tarihi daha sonra 1 Ocak 2023’e ertelenmişti.

Bakanlığın önceki gün aldığı kararla uygulama bir kez daha ertelendi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un imzasıyla berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin haftada bir kapalı olmasına ilişkin düzenlemenin 1 Temmuz 2023’te uygulanmasına karar verildi. Bakanlık kararı odalara bildirdi. (ANKA)

