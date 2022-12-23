Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni düzenleme başlıyor

Berber, kuaför ve güzellik salonları 1 Ocak'tan itibaren haftanın bir günü kapalı olacak,

Haber Merkezi

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, berber, kuaför ve güzellik salonlarının pazar günleri kapalı olması uygulamasının 1 Ocak itibarıyla başlayacağını açıkladı.

Karakaş, "Odalarımızın talepleri doğrultusunda kaymakamlıklarımız ve valiliklerimiz nezdinde belirlenen günlerde berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması 1 Ocak itibarıyla başlayacaktır. Tatil günü olarak genel temayül pazar günü olması yönündedir" ifadesini kullandı.

Karakaş, yaptığı yazılı açıklamada kararın 1 Ekim'de uygulamaya geçmesinin planlandığını ancak hazırlıklarının tamamlanmaması nedeniyle ertelendiğini anımsattı. (AA)