Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni düzenleme başlıyor

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, berber, kuaför ve güzellik salonlarının pazar günleri kapalı olması uygulamasının 1 Ocak itibarıyla başlayacağını açıkladı.

Karakaş, "Odalarımızın talepleri doğrultusunda kaymakamlıklarımız ve valiliklerimiz nezdinde belirlenen günlerde berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması 1 Ocak itibarıyla başlayacaktır. Tatil günü olarak genel temayül pazar günü olması yönündedir" ifadesini kullandı.

Karakaş, yaptığı yazılı açıklamada kararın 1 Ekim'de uygulamaya geçmesinin planlandığını ancak hazırlıklarının tamamlanmaması nedeniyle ertelendiğini anımsattı. (AA)