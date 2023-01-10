Benzinle ev bastı, ayrı yaşadığı eşini ölümle tehdit etti

Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Akören köyünde dün gece saatlerinde meydana gelen olaya göre, Ç.O. yanına aldığı 5 litrelik 2 bidon benzin ve kurusıkı tabancayla, bir süredir ayrı oldukları eşinin kaldığı kayınpederinin evini bastı.

DHA'nın haberine göre, eve zorla giren Ç.O., hakkında uzaklaştırma kararı aldıran bir süredir ayrı yaşadığı eşi H.O., 2,5 yaşındaki çocuğu, kayınpederi H.K. ve kayınvalidesi F.K.'yi bir odaya kapattı. Ç.O. yanındaki kurusıkı tabancayla rasgele ateş açıp, eşini ölümle tehdit etti.

Ç.O., bu sırada KADES uygulamasını kullanmak isteyen eşinin elinden cep telefonunu da aldı. Damadının bir anlık dalgınlığından faydalanan kayınvalide F.K., evden çıkıp muhtara giderek durumu anlattı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri Ç.O.'yu gözaltına aldı. Ç.O., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.