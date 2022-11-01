Benzine zam geldi

Brent petrolde yaşanan dalgalanma ve döviz kurlarındaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Gece yarısından itibaren benzinin litresine 71 kuruşluk zam yapıldı. Zammın ardından benzinin litresi ise ortalama 21,36 liradan satılıyor.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,33 liradan satılıyor. Motorine gelen peş peşe zamların ardından 23 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş indirim yapılmıştı. Yapılan indirim sonrası motorinin litresi 26 liraya kadar düşmüştü.