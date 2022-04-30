Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi.
Zam sonrası İstanbul’da benzinin litresinin fiyatı 20 lira 33 kuruşa, Ankara’da 20 lira 44 kuruşa, İzmir’de 20 lira 45 kuruşa yükseldi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Benzine zam geldi
Benzin fiyatına bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 33 kuruş zam geldi.
Haber Merkezi
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi.
Zam sonrası İstanbul’da benzinin litresinin fiyatı 20 lira 33 kuruşa, Ankara’da 20 lira 44 kuruşa, İzmir’de 20 lira 45 kuruşa yükseldi.