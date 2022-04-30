Benzine zam geldi

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi.

Zam sonrası İstanbul’da benzinin litresinin fiyatı 20 lira 33 kuruşa, Ankara’da 20 lira 44 kuruşa, İzmir’de 20 lira 45 kuruşa yükseldi.