Benzine yine zam geliyor

Son günlerde petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi pompaya yansıyacak. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece benzinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam gelecek. Motorinin litre fiyatına da önceki gece 81 kuruş zam gelmişti. Motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21.15 TL’ye, Ankara’da 21.28 TL’ye, İzmir’de 21.27 TL’ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 23.18 TL, 23.29 TL ve İzmir’de 23.31 TL seviyesinde bulunuyor.