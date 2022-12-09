Benzine indirim geliyor: İşte yeni fiyatlar...

Petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle akaryakıtta da indirimler geliyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 74 kuruş indirim gelecek.

Motorinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Önceki gece litre fiyatında benzine 2 lira 15 kuruş, motorine 1 lira 90 kuruş indirim gelmişti.

Yeni fiyatlar ne olacak?

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 17,40 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 17,59 TL’ye gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 21,05 TL, Ankara’da 21,21 TL, İzmir’de 21,29 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, rafineri uzaklıkları ve şirketlerin kâr marjlarına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.