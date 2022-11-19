Hafta içinde 77 kuruş indirim yapılan benzine bugün 75 kuruşluk bir indirim daha geldi.
Benzinin litresi İstanbul'da 21,18 lira oldu.
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Burcu Günüşen
Dış haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Benzine indirim geldi
Benzinin litresine bugün itibariyle 75 kuruş indirim yapıldı.
Haber Merkezi
Hafta içinde 77 kuruş indirim yapılan benzine bugün 75 kuruşluk bir indirim daha geldi.
Benzinin litresi İstanbul'da 21,18 lira oldu.