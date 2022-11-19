Benzine indirim geldi

Benzinin litresine bugün itibariyle 75 kuruş indirim yapıldı.

Haber Merkezi

Hafta içinde 77 kuruş indirim yapılan benzine bugün 75 kuruşluk bir indirim daha geldi.

Benzinin litresi İstanbul'da 21,18 lira oldu.

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Sedat Peker önce paylaşım yaptı, sonra sildi