Benzin zammı... Ankara'da özel halk otobüsleri kontak kapattı

Ankara, Mersin ve Kütahya'da otobüs ve taksiler kontak kapatma eylemleri yapıyor. Akaryakıta son dönemde peş peşe gelen zamlar nedeniyle otobüsler maliyetlerini karşılayamaz hale geldi. Ankara'da Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği bünyesinde hizmet veren 300 otobüs, "akaryakıt alamadıkları ve işletme giderlerini karşılayamadıkları" gerekçesiyle kontak kapatarak seferlerini durdurdu.

Öte yandan bu gece akaryakıta yeni zam geldi. Benzinin litresi 2 lira 18 kuruş, otogazın litresi 54 kuruş arttı. Bu zamla birlikte benzinin litresi 28 lira 56 lira ile tüm zamanların en üst seviyesine ulaştı.