Benzin ve motorine zam geldi, litre fiyatları 17 TL’yi aştı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1,51 lira zam yapıldığını açıkladı.

Bu zamlarla birlikte benzinin ve motorinin litre fiyatı 17 TL’yi aştı.

Benzin ve motorine bu geceden itibaren uygulanacak zam, EPGİS tarafından duyuruldu.

EPGİS’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 03/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 0,88, motorinde 1,51 TL/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

Son zamla benzinin litre fiyatı İstanbul’da 16,55 TL’den 17,43 TL’ye, Ankara’da 16,65 TL’den 17,53 TL’ye, İzmir’de 16,67 TL’den 17,55 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı da İstanbul’da 16,05 TL’den 17,56 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 16,16 TL’den 17,67 TL’ye çıkacak. (ANKA)