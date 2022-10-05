5 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 62 kuruş zamla 19,86 TL'ye yükseldi.
Motorinin litre fiyatı ise 1,10 TL artışla 24,22 TL'ye çıktı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
PE İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı
Benzin ve motorine zam geldi
Benzinin litresine 62 kuruş, motorinin litresine ise bir lira 10 kuruş zam geldi.
Haber Merkezi
5 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 62 kuruş zamla 19,86 TL'ye yükseldi.
Motorinin litre fiyatı ise 1,10 TL artışla 24,22 TL'ye çıktı.