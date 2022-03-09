Benzin ve motorine yine zam geliyor!

Bugün motorine 2 lira 25 kuruş, benzine ise 79 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

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Akaryakıta her gün zam gelmeye devam ediyor.

soL'un edindiği bilgiye göre motorine bu gece 2 lira 25 kuruş, benzine ise 79 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

Zamlar 10 Mart Perşembe'den itibaren geçerli olacak.

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