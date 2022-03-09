Akaryakıta her gün zam gelmeye devam ediyor.
soL'un edindiği bilgiye göre motorine bu gece 2 lira 25 kuruş, benzine ise 79 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
Zamlar 10 Mart Perşembe'den itibaren geçerli olacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Benzin ve motorine yine zam geliyor!
Bugün motorine 2 lira 25 kuruş, benzine ise 79 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
Haber Merkezi
Akaryakıta her gün zam gelmeye devam ediyor.
soL'un edindiği bilgiye göre motorine bu gece 2 lira 25 kuruş, benzine ise 79 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
Zamlar 10 Mart Perşembe'den itibaren geçerli olacak.