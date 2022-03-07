Benzin ve motorine yine zam!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 57 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 44 kuruş zam geldiğini açıkladı. Son zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 19, motorinin litre fiyatı da 21 lirayı aştı.

EPGİS, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, benzin ve motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapılacağını açıkladı. EPGİS'in açıklaması şöyle:

"Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 8 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 0,57, motorinde 1,44 TL/litre pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Bu zamlarla benzinin litre fiyatı Ankara'da 19,34, İstanbul'da 19,25 ve İzmir'de 19,37 liradan satılacak. Motorinin litresi Ankara'da 21,30, İstanbul'da 21,21 ve İzmir'de 21,30 lira olacak.