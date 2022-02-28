Benzin ve motorine 'indirim' geliyor: Miktar belli oldu

Sektör kaynakları pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim gelmesinin beklendiğini açıkladı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından benzine indirim geleceğine dair açıklama henüz yapılmadı.

Halktv'den Hava Asal'ın haberine göre, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş ise indirimi beklentisini doğrularken oran hakkında net bir rakam telaffuz edemeyeceklerini belirtti.

25 Şubat tarihinde benzine 1 TL 61 kuruş, motorine de 1 TL 51 kuruş zam yapılmıştı.