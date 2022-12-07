Benzin ve motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV’nin haberine göre, brent petrol fiyatı 79 dolar seviyesine kadar gerilerken Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1,88 TL, benzin grubunda ise 2,13 liralık indirim bekleniyor. İndirim gerçekleşirse benzin 20 liranın altına inecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul’da motorin litre fiyatı ortalama 22,97 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.