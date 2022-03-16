Benzin ve motorine indirim geldi

Motorine önceki gün yapılan 2,38 TL'lik indirimin ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir indirim geldi.

Benzine 1 lira 66 kuruş, motorine 93 kuruş indirim geldi.

Bu indirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20,39 liradan 18,73 liraya düşecek. Motorinin litresi ise İstanbul'da 20,63 liradan 19,7 liraya inecek.

Benzin ve motorine petrol fiyatlarının 130 doları geçmesi sonrası üst üste zam gelmişti. Petrolün varil fiyatı kısa süre içinde 100 doların altına inmesine rağmen gelen indirim yapılan zamların altında kaldı.